‘Sesamstraat mag niet stoppen’, petitie gestart voor behoud

Radio 538-dj's Coen en Sander zijn een handtekeningenactie begonnen om te voorkomen dat de Nederlandse editie van Sesamstraat ter ziele gaat. In hun radioprogramma en via sociale media riepen de twee vandaag mensen op de actie te steunen. ,, Sesamstraat mag niet stoppen. Laat je naam achter en steun het mooiste kinderprogramma dat er is", schrijft Coen Swijnenberg op Twitter.

De petitie is het gevolg van een gesprek dat de twee gisteren met Aart Staartjes in de uitzending hadden. De acteur, die al bijna vier decennia de rol van Meneer Aart vertolkt, zei dat de NTR waarschijnlijk niet door wil met het iconische programma. Hij heeft al maanden niets meer van de omroep gehoord. "Als je dan zó op straat gezet wordt, dan ben je daar boos over. Het is een schandalige manier van handelen", zei Staartjes.

Sinds vorig jaar maart zijn er al geen nieuwe opnames meer voor de Nederlandse uitzendingen gemaakt. Sesamstraat is tegenwoordig bovendien alleen nog maar in de ochtend en middag te zien op NPO 3, terwijl het jarenlang in de vooravond werd uitgezonden.

Begrafenis

Swijnenberg en Lantinga pleitten toen voor een waardig afscheid van het programma. Ze stelden in het gesprek met Staartjes voor om een avond te organiseren in een groot theater als Carré. De acteur kon zich daar wel in vinden. ,,Dat we in ieder geval een waardige begrafenis krijgen”, reageerde hij.



Een woordvoerder van NTR kon gisteren niets zeggen over de toekomst van Sesamstraat. De omroep zou al maanden aan het onderhandelen zijn met licentiehouder Sesame Workshop, maar het is volstrekt onduidelijk wanneer er overeenstemming moet zijn.