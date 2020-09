Sessiemuzikanten van Borsato en Froger starten eigen band: ‘Weer zingen geeft levenslucht na corona’

Vier, vijf, zes keer speelt Ferry van Leeuwen de eerste akkoorden van Blackbird, maar telkens loopt het ergens spaak. Luisteren... Daar gaat het helemaal goed. Dan zetten Van Leeuwen en zijn collega-sessiemuzikanten Lodewijk van Gorp en Nick Bult de zangpartij in. Na drie zinnen proest Bult het uit en kan Van Leeuwen weer helemaal vooraan beginnen. De drie mannen hikken van het lachen, het zal nog een tijdje duren voordat Blackbird (origineel van The Beatles, maar Van Leeuwen, Van Gorp en Bult zingen het in de meerstemmige variant á la Crosby, Stills and Nash) helemaal gespeeld en gezongen wordt.