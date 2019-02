Seven Year Switch is de ultieme gluur-tv

Het is mijn ultieme guilty pleasure van de maandagavond: Seven Year Switch op RTL 4. Omdat er niets leukers is dan een inkijkje krijgen in de relatie van andere stellen, die zomaar je buren hadden kunnen zijn.



En dan snapt u natuurlijk meteen dat dit niet de relaties zijn waarin alles rozengeur en wodka lime is. Dit zijn vier paren die op de rand van echtscheiding balanceren en dit programma als laatste strohalm zien. Het ene stel kampt met een seksloos huwelijk, bij een ander stel zijn de vrijpartijen al zestien jaar net zo explosief als hun woordenwisselingen (Daarvan ben ik dus bij dat het mijn buren níet zijn). En dan zitten er nog twee koppels bij met wat meer herkenbare huis- tuin- en keukenproblemen als uit elkaar gegroeid zijn en jarenlang opgestapelde irritaties.



Ze moeten toch tamelijk wanhopig zijn om hun vuile was zo uit te venten op tv, denk ik elke week met een mengeling van verwondering en medelijden, wat overigens de perfecte mix is voor gluur-tv. Sommige deelnemers laten zich krijsend en scheldend van hun lelijkste en kwetsbaarste kant zien, zoals Monique en Roval. Terwijl zij de dag na uitzending toch ook weer de deur uit moeten om te werken, boodschappen te doen of op het schoolplein te staan.