Sex Education-ster Ncuti Gatwa krijgt hoofdrol in Doctor Who

Gatwa zal te zien zijn als The Doctor, een Time Lord van de planeet Gallifrey. De Schotse acteur zegt ‘vereerd, enthousiast en een beetje bang te zijn’ met de nieuwe rol als Time Lord. ,,Deze rol en show betekenen zoveel voor zoveel mensen in de hele wereld, inclusief mijzelf, en iedere extreem getalenteerde voorganger van mij heeft die verantwoordelijkheid met uiterste zorg op zich genomen.”

De 29-jarige Gatwa is de veertiende acteur die deze hoofdrol aanneemt, nadat Whittaker in juli had aangekondigd na vijf jaar met de rol te stoppen. Zij is de eerste vrouwelijke acteur geweest die de rol van The Doctor kreeg. Gatwa is vanaf 2023 te zien als Time Lord.