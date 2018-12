Sexdagboek van Heleen van Royen wordt verfilmd

update Voormalig management in Amerika is woest op Glennis Grace

14:21 Het voormalige management van Glennis Grace in Amerika is boos op de zangeres, omdat zij zich in de media negatief blijft uitlaten over de firma, Invisible Management. Royce de Vries, de Nederlandse advocaat van het management, heeft Grace vandaag per brief gesommeerd haar uitspraken per direct terug te nemen.