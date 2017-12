Sexy Romee krijgt advies te eten en Loretta knuffelt opblaaspop

Sylvana is starstruck

Tijdens een evenement van de Kleurrijke Top 100, de jaarlijkse ranglijst van honderd Nederlanders die het afgelopen jaar zijn opgevallen op het gebied van diversiteit en verbinding, pakte een ietwat nerveuze Sylvana Simons haar momentje en liet ze zich vastleggen met voormalig voetballer Khalid Boulahrouz. ,,Ik was zo starstruck dat ik heel stom reageerde, maar ik vond het geweldig je te zien en bedankt voor het compliment!'', laat ze hem weten via Instagram.

#kleurrijketop100 ✔ @sylvanasimons & @boulahrouz81 Een foto die is geplaatst door De Kleurrijke Top 100 (@dekleurrijketop100) op 4 Dec 2017 om 4:15 PST

Loretta's Dude

Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver is tijdens de middagshow 5 Uur Live in een innige omhelzing gespot met een opblaaspop die onderdeel is van een bordspel. Volgens de redactie van het programma luistert de 'man' in kwestie naar de naam Dude.

Loretta had het wel erg gezellig met 'Dude'. 😂 #5UurLive #WhoIsTheDude #Bordspellen #FijneAvond Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Dec 2017 om 9:31 PST

Romee op maandag

Het Zoetermeerse topmodel en Victoria's Secret Angel Romee Strijd krijgt complimenten op haar nieuwste lingeriekiekje, maar er klinkt ook kritiek. Omdat het witte broekje van kant bijna van haar strakke billen afglijdt, luidt het dringende advies van haar volgers echt meer te gaan eten.

Ok Monday, let’s do this! 🔛 Een foto die is geplaatst door Romee Strijd (@romeestrijd) op 4 Dec 2017 om 7:01 PST

Katja voelt zich cosy

Katja Schuurman en haar levenspartner, de Amsterdamse chefkok Freek van Noortwijk, hebben gisteren voor een romantisch knapperend haardvuur een potje, vermoedelijk Surinaams Monopoly gespeeld. Wie won is onduidelijk, maar volgens Katja was het hoe dan ook 'cosy'.

Onze #lazysunday #yesterday #monopoly #suriname #cosy #family #home @freek_van_noortwijk Een foto die is geplaatst door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 4 Dec 2017 om 4:32 PST

Prima panterprintje 2.0

Styliste Danie Bles weet het honderd procent zeker. Een fijn Nel Veerkamp-panterprintje moet ook in het najaar van 2017 nog prima kunnen. Het textiel heet dan gewoon Nel Veerkamp 2.0.

Nel veerkamp 2.0 #shoot #mixandmatch #leopard #gold Een foto die is geplaatst door BYDANIE (@bydanienl) op 4 Dec 2017 om 4:40 PST

De looks van Carice

Actrice Carice van Houten trakteert haar volgers vandaag op een 'look of the day'. Wat dat inhoudt? Zo te zien warrige haren, een bleek gezicht, lang zwarte jas, laarsjes en wat herfstbladeren. De fans van Carice vinden het prachtig.

Look of the day Een foto die is geplaatst door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 4 Dec 2017 om 4:03 PST

'Kabouter' Paay op plateauzolen

Patricia Paay en haar dochter Christina zijn in Moskou, en op plateauzolen, neergestreken bij de wereldberoemde Basilius kathedraal. Christina noemt haar veel kleinere moeder, zo blijkt uit het bijschrift bij een foto, 'een kabouter'.

Lekker bij de Basillius-Kathedraal met mijn kathedraal kabouter 👋🏻 #mama #moscow #squad Een foto die is geplaatst door Christina Curry (@katinkacoorie) op 4 Dec 2017 om 4:16 PST

Max simuleert

Max Verstappen kroop vanmorgen in zijn grijze ochtendjas en met een nog niet echt uitgeslapen gezicht in een simulator om alvast wat gevaarlijke bochten te oefenen voor komende Formule 1-races.

Good morning #monday Een foto die is geplaatst door Max Verstappen (@maxverstappen1) op 4 Dec 2017 om 2:34 PST

Claudia revalideert in hangmat

Claudia de Breij, die vorige week een enkelband scheurde, komt met een korte update over haar tijdelijke ongemakken. Ze revalideert volgens eigen zeggen in een hangmat met een Hendrik Groenschoen en nieuw, zwart gips aan. De Breij kan voorlopig nog niet aangekleed en opgetut op het podium.

De enkelband, een vervolgverhaal. (One week down, waarschijnlijk nog een paar te gaan.) Zo rol ik. Liggend in de hangmat met mijn been omhoog in een vrij afschrikwekkende Hendrik Groen-schoen waarmee ik ook kan krukken. Enkel inmiddels in flexibel gips (uitgevoerd in sexy black). Kan voorlopig nog niet aangekleed en opgetut praatjes maken op een podium. Wél heb ik gisteren een liedje geschreven en vrienden gezien en vind ik mijn vrouw en kinderen érg leuk. Hoop tot snel in het theater want ik mis het zo. Xxxx Claudia Een foto die is geplaatst door Claudia de Breij (@claudiadebreij) op 4 Dec 2017 om 2:23 PST

Quinty laat zich voorttrekken

Quinty Trustfull en haar man Orlando hebben in Noorwegen een avontuurlijk ritje gemaakt op een door honden voortgetrokken slede. ,,Ik val van de ene verbazing in de andere'', aldus een enthousiaste Quinty', die de noeste, zwoegende viervoeters 'lief noemt.

William blikt terug

Sterrenfotograaf William Rutten denkt ietwat weemoedig terug aan de tijd dat fotograferen nog niet digitaal was. Dat doet hij met een foto van de koelkast waarin hij ooit de analoge rolletjes op de juiste temperatuur bewaarde.

Then and now, surviving the analog day's... 😂 #shootinganalog #analogfilm #williamrutten Een foto die is geplaatst door William Rutten (@williamrutten) op 4 Dec 2017 om 0:50 PST

Trijntje's eigen Pietje

Voor zangeres Trijntje Oosterhuis was het gisteravond al sinterklaas en daar wist haar in december 2015 geboren dochtertje Maël wel raad mee. Het als 'pietje' verklede meisje is het eerste kindje van Trijntje en haar vriend Alvin Lewis: de tweelingbroer van souldiva Berget. Uit een eerdere relatie heeft ze nog twee zoontjes die niet meer in de goedheiligman geloven.

Pakjes avond 🎁🎁🎁! Maar vooral hilarische en hartverwarmende gedichten! #pakjesavond🎁 #mooiegedichten #positivestrikes #familie Een foto die is geplaatst door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 4 Dec 2017 om 0:43 PST

Arie draait het om

Presentator-sportschooleigenaar Arie Boomsma komt met een grappig filmpje waarin is te zien hoe iemand stoeit met het frame voor een verkeersbord en de betonnen sokkel die daaraan vastzit. Volgens Arie een goed voorbeeld van hoe je dingen die je dwarszitten ook van de andere kant kunt bekijken.

Een nieuwe week! Probeer de dingen die je dwars zitten eens van een andere kant te bekijken. Maak er wat moois van! Een foto die is geplaatst door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 3 Dec 2017 om 22:41 PST

Hind is jarig!

Zangeres Hind Laroussi vierde gisteren in Los Angeles (Amerika) uitgebreid met een clubje dierbaren haar 33ste verjaardag.

Birthday party dinner !! Blessed to be surrounded by all these beautiful friends!! @mariekeniestadt @kroonkim @annevwijngaarden @tekzenmusic @visualjunkie66 @timmytommy83 @renemioch #losangeles #sunsetblvd #hollywood Een foto die is geplaatst door Hind Laroussi (@hindlaroussi) op 3 Dec 2017 om 23:03 PST

Pizzapoezentrui. Fout of niet?

3FM-dj Domien Verschuuren kreeg gisteren deze foute pizzapoezentrui van Sinterklaas. Mooi? Zijn volgers zijn vooralsnog verdeeld.

In Culemborg kwam Sinterklaas zaterdagavond al langs. Hij nam deze (afschuwelijk foute) trui voor me mee! Mooooi! Toch..?! 🐱🍕😍 Een foto die is geplaatst door Domien Verschuuren (@domien) op 4 Dec 2017 om 0:22 PST

'Evgeniy, zoiets doe je niet'

Evgeniy Levchenko, de levenspartner van actrice Victoria Koblenko, heeft samen met haar een reisje naar Miami geboekt. Dat laat hij weten bij een foto waarop hij te zien is met een aantal zaken: een gespierde torso, piepklein zwembroekje, azuurblauw water en een surfplank. Eén van zijn volgers vraagt zich af waarom hij in vredesnaam net zo'n kiekje op de proppen komt. ,,Doe eens even lekker normaal.''

К Майами готовы! Куда пойти, что посмотреть, где вкусно поесть? Явки, пароли;-) жду ваших наставлений🙏🏽😘 Miami, here we come! Any good tips for travelers with a toddler?😇✌🏽 Een foto die is geplaatst door Evgeniy Levchenko (@elevchenko) op 4 Dec 2017 om 1:44 PST

Duur wijntje voor Roel

Roel van Velzen verbaasde zich tijdens een stedentripje in Noorwegen over de in zijn ogen torenhoge prijs voor een glas wijn: 15 euro. ,,Dus we doen geen kerstcadeaus dit jaar...''