Sexy Sylvia helpt de zon een handje en Ali B(uikspier) doet bijnaam eer aan

Uniek: Meghan Markle gaat stemmen bij verkiezin­gen VS (en vast niet op Trump)

19:58 Meghan Markle (39) gaat haar stem uitbrengen bij de presidentsverkiezingen in Amerika. Dat is bijzonder, aangezien de Britse koninklijke familie een lange traditie kent van neutraliteit rond politiek. De in Amerika geboren hertogin van Sussex vindt het belangrijk toch haar stemrecht te gebruiken, hoogstwaarschijnlijk voor democraat Joe Biden.