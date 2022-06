Shakira en Gerard Piqué uit elkaar na geruchten over vreemdgaan

Opnames nieuwe reeks Echte Gooische Moeders in volle gang

De opnames van de nieuwe reeks van de serie Echte Gooische Moeders is momenteel in volle gang. In Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita reizen de moeders van Milaan via Toscana, naar Amalfi aan de Italiaanse kust.

