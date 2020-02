Shakira flink over de tong na opvallende actie tijdens Super Bowl

Waarden­berg en De Jong daverend succes: nog eens tien extra voorstel­lin­gen

17:47 De voorstelling van Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong is een enorm succes. Er komen nog eens tien shows bij in september. Wie achter het net heeft gevist bij de vorige kaartverkoop, kan morgen om 12.00 uur in de herkansing.