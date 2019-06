Shania Twain kondigt reeks Vegas-concerten aan

De concertreeks met de naam ‘Shania Twain "Let's Go!" The Vegas Residency’ trapt af met een optreden op vrijdag 6 december in het Zappos Theater van het Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas. De 53-jarige zangeres geeft zes concerten in december om vervolgens in maart 2020 weer terug te keren voor nog eens acht optredens. Na een maandje rust staat ze in mei (zes concerten) en in juni (drie shows) nog op de bühne. De laatste show staat gepland op zaterdag 6 juni.