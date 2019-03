Shannen Doherty op Dutch Comic Con in Utrecht

Video Ruim 1,5 miljoen kijkers zien Samuel en Lars de show stelen

11:41 Meer dan 1,5 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de 11-jarige Samuel en de 10-jarige Lars in The Voice Kids de juryleden bijna tot wanhoop dreven. De jonge zangers kregen het voor elkaar om alle stoelen om te draaien, waarna de coaches hun uiterste best moesten doen om ze aan hun team toe te voegen. De talentenjacht eindigde op plek twee in de lijst van best bekeken programma’s.