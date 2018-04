Sharon den Adel in vakjury Eurovisie Songfestival

Dionne Stax woest omdat Twitter pornogra­fisch bericht laat staan

14:53 Nieuwslezers Dionne Stax (32) is vandaag zo ongeveer ontploft op Twitter, omdat een anoniem persoon een seksistische en zelfs pornografische foto van haar postte. Stax vraagt zich af hoe het mogelijk is dat Twitter het ranzige kiekje, ondanks herhaaldelijk meldingen, nog steeds op de microblog laat staan. Op de compromitterende foto is te zien hoe een man zich 'verlekkert' aan haar portret.