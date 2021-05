Sharon Doorson en vriend na elf jaar uit elkaar

Drie moeders laten verrassen bij All You Need is Love? Daar moest Cock zelf óók wat voor doen

15:00 Om drie moeders de Moederdag van hun leven te bezorgen, zonder die eeuwige bloemen of parfum, haalt AD-verslaggever Cock Rijneveen ditmaal alles uit de kast. Het betekent niet alleen dat hij het ene na het andere leugentje om het bestwil uit zijn mouw schudt, maar ook dat hij dankzij Robert ten Brink ver buiten zijn comfortzone raakt. En dat voor de camera’s van All You Need Is Love.