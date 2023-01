Sharon Osbourne verklapt: dochter Kelly bevallen van eerste kindje

Het is niet precies bekend wanneer Kelly bevallen is, maar de 38-jarige moeder liet in mei op Instagram weten dat ze in verwachting was van haar eerste kind. ‘Ik weet dat ik de afgelopen maanden erg stil ben geweest en ik wilde met jullie delen waarom... Ik ben dolblij dat ik kan aankondigen dat ik mama word’, deelde ze haar volgers destijds mee.