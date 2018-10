‘Sheldon Cooper’ uit Big Bang Theory weer bestbetaalde tv-acteur

Stuart-dia­mant van tientallen miljoenen loodzwaar voor Máxima

24 oktober Gisteravond was daar dan het moment waar royaltyfans reikhalzend naar uitkeken: koningin Máxima droeg de unieke Stuart-diamant tijdens het staatsbanket van The Queen. Het kostbare juweel, dat ruim veertig jaar lag opgeborgen in de koninklijke kluis, is eindelijk terug in de openbaarheid.