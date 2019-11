Shelly heeft nieuwe baan en Marieke geeft vermogen uit aan geurkaars

Herman van Veen viert 75ste verjaardag dertig keer in Carré

13:36 Herman van Veen wordt op 14 maart 75 jaar. Hij markeert dat komend jaar met de voorstelling '75 Dat kun je wel zien dat is hij', die hij op verscheidene plekken in België en Nederland speelt. Van 21 oktober tot en met 5 december staat hij er dertig keer mee in Carré in Amsterdam.