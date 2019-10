Shirma Rouse viert met familie Aretha Franklin Thanksgiving

Soulzangeres Shirma Rouse heeft een bijzondere band met de familie van de vorig jaar overleden Aretha Franklin opgebouwd. Ze ontmoette de erven van de Queen of Soul bij de begrafenis en ze hielden contact. ,,Volgende maand vieren we Thanksgiving samen.”

Shirma Rouse vloog vorig jaar naar de Amerikaanse stad Detroit om afscheid te nemen van haar muzikale inspirator, die op 13 augustus overleed. Ze ging op de bonnefooi - lang niet iedereen mocht en kon bij de dienst aanwezig zijn. Per toeval belandde ze in het hotel waar de familie zat.

,,Zo kwam ik in aanraking met ze. Ze hebben me de avond voor de begrafenis meegenomen naar een concert in een amfitheater met 6000 toeschouwers. De tickets waren allang uitverkocht, maar ik mocht met ze mee”, vertelde Rouse gisteravond op Radio 1, waar ze sprak over de Aretha Franklin-documentaire Amazing Grace die nu, na 47 jaar op de plank, wordt uitgebracht. ,,De familie vond het zo bijzonder, zo waanzinnig, dat een jonge vrouw helemaal uit Amsterdam was gekomen om haar respect te brengen aan Aretha. Dat gaf een klik.”

Rouse hield contact met Franklins schoonzus Earline en nichtje Cristal. Zij kwamen eind maart naar een concert van de Nederlandse soulzangeres in Londen, die daar een Franklin-tribute ten gehore bracht. Als cadeautje nam de familie een dvd mee van de film Amazing Grace, die volgende week pas in de bioscoop te zien is. ,,De familie vertelde mij dat de film (van de opnames van Amazing Grace uit 1972, het best verkochte gospelalbum ooit, red.) nooit is uitgebracht, omdat de productiemaatschappij haar er niet voor wilde betalen”, zegt Rouse.

Rouse is dankbaar dat de oude beelden nu worden uitgebracht. ,,Ik werd gek toen ik de film zag. Ik heb het album zo vaak gehoord, dat begon al bij mijn oma vroeger. De beelden, hoe het koor eruit zag... het brengt je terug naar de tijd van toen. Het is heel puur. Het is niet mooi gemaakt, je hoort geen autotune, het is real.” Ze vindt het mooi om te zien hoe de ingetogen Franklin verandert als ze gaat zingen. ,,Een rustige, stille, bescheiden vrouw gaat los, en de hele ruimte en de energie verandert meteen.’’