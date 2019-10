Shirtloze Doutzen heeft het koud, Roxeanne trouwt met beste vriend

Ben Affleck lijkt dronken na Halloween­feest

17:38 Ben Affleck, die open is over zijn strijd tegen alcoholverslaving, leek dit weekend na een halloweenparty publiekelijk dronken te zijn. De 47-jarige acteur had moeite met lopen bij het verlaten van het hotel waar hij een gemaskerd bal voor UNICEF had bijgewoond, zo blijkt uit een video op de website van TMZ.