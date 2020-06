Shula Rijxman: Coronacrisis maakt belangrijke rol NPO extra duidelijk

AD media podcast De rentree van Big Brother, het nieuwe DWDD en de nieuwe kans van Nadia Moussaid

14:00 Is de terugkeer van Big Brother een geniale zet? Hoe incestueus is de talkshow Op1 en moeten we het jammer vinden dat Khalid Kasem niet de opvolger wordt van Matthijs van Nieuwkerk om 19.00 uur?