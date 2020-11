Sia zorgt voor ophef op Twitter met trailer nieuwe film en bijt van zich af

Populair­ste Tik­Tok-ster Charli D'Amelio (16) wil stoppen na haat over verwend gedrag

20 november De 16-jarige Charli D’Amelio, met 98,5 miljoen volgers de populairste gebruiker op TikTok, overweegt te stoppen. Ze werd de afgelopen dagen naar eigen zeggen overspoeld met doodsbedreigingen en nare reacties nadat ze zich volgens critici verwend had gedragen in een video. In zo’n online-wereld wil ze niet bewegen, zei ze huilend in een nieuw filmpje.