Sidekicks Frank Dane bekend

Superjuf­fie succesvol­ste familie­film in twee jaar

18:42 De Nederlandse familiefilm Superjuffie heeft inmiddels 258.100 bezoekers getrokken. Daarmee is de bioscoopbewerking van de boekenreeks van Janneke Schotveld de meest succesvolle vaderlandse familieproductie in bijna twee jaar tijd, maakte distributeur Entertainment One bekend.