Siemon de Jong sluit Taarten van Abel af met 220.000 kijkers

Jason, Jolien of Bart? Big brother heeft een winnaar

Na een periode van 86 dagen weten we wie de winnaar is van het negende seizoen van Big brother. De Vlaming Bart wint de geldpot van 73.388 euro, Jason en Jolien moeten met lege handen naar huis. Het is de eerste keer dat een veertigplusser als overwinnaar het Big brotherhuis uit stapt.