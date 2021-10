Sien uit Sesamstraat op 74-jarige leeftijd overleden

Diels komt uit de theaterwereld, maar maakte midden jaren 70 de overstap naar de televisie. Zo kwam ze ook terecht bij Sesamstraat, dat oorspronkelijk een Belgisch-Nederlandse productie was. Vanaf 1976 tot 2012 was Sien te zien als de moederfiguur van bekende poppen als Ieniemienie, Pino en Tommie. Ook had ze haar eigen winkel waarin de bewoners van Sesamstraat hun boodschappen deden.



Naast haar rol in Sesamstraat was Diels ook te zien in diverse andere tv-programma's. Zo was ze ook met gastrollen te zien in Witse en Flikken. Daarnaast was ze ook regelmatig jurylid in de Mini-playbackshow. In 2010 ging de actrice met pensioen.