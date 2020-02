Sierd de Vos vernoemt KLM-vliegtuig eigenhandig naar zichzelf

In de video stapt Sierd op een hoogwerker en plakt hij een sticker met zijn bijnaam op een blauw-wit toestel. De technici van de luchtvaartmaatschappij hebben het al snel in de gaten en besluiten poolshoogte te nemen. Kort daarna valt de sticker met de ‘nieuwe naam’ van het vliegtuig af. Dan is pas de echte naam van het toestel te zien. El Sierd blijkt Koekoek te heten, een term die Sierd de Vos zelf ook te pas en te onpas gebruikt in zijn voetbalcommentaren.



De video is gemaakt ter promotie van de voetbalwedstrijd Real tegen Atlético Madrid. Sierd de Vos is in Madrid en doet daar vanaf 16.00 uur verslag van de wedstrijd.