Sigrid Kaag, Jutta Leerdam en Caroline van der Plas in nieuwe reeks College Tour

met video's Zo klonken Mia en Dion bij eerste repetitie: duo brengt ook ingetogen versie op Songfesti­val

Een rookmachine, heel veel licht en een intieme knuffel. Dat is wat we nu weten over de act van Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens het Eurovisie Songfestival. Op het TikTok-account Eurovision zijn de eerste beelden vrijgeven van de eerste repetitie van het duo. Daarop is ook te zien dat de twee bij elkaar passende outfits dragen en te horen dat er inderdaad voor een ingetogen versie wordt gegaan.