‘Simon & Garfunkel net zo belangrijk voor popmuziek als The Beatles en The Rolling Stones’

video Chantal Janzen vatte opmerking van Graham Norton niet persoon­lijk op

18 mei Chantal Janzen vatte de opmerking van Graham Norton dat het gesprek ongemakkelijk was tijdens Europe Shine a Light niet persoonlijk op. Dat stelde de televisiepresentatrice vandaag in de Coen & Sander Show. ,,Het was gewoon een moeilijk gesprek.”