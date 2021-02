Simon Keizer in therapie om heftige gebeurtenissen te verwerken

Zanger Simon Keizer, de helft van duo Nick & Simon, is in therapie om met minder ‘afgevlakte emoties’ door het leven te gaan. ,,Als gevolg van heftige dingen had ik geleerd om mijn gevoel af te sluiten.”

Keizer (36) vertelt dat in de podcast #METZNALLEN, waarin hij in gesprek gaat met presentatrice Gwen van Poorten over onder meer meditatie. De Volendamse zanger besloot een paar maanden geleden aan te kloppen bij een psycholoog, omdat er ‘iets niet klopte’. ,,Ik zag veel geluk bij Annemarie als ze met onze dochter Kiki bezig was. Dat wat ik zag, voelde ik niet. Ik dacht: hier klopt iets niet. Ik zag haar intens stralen en gelukkig zijn en ik begrijp dat, maar ík voel dit niet als ik dezelfde leuke dingen doe met mijn dochter.”

De therapeute heeft hem ‘de ogen doen openen’, hoe zijn beschermingsmechanisme werkt. ,,Door haar ben ik er wel achter gekomen dat alles te herleiden is naar je jeugd. En dat hoeft niet eens iets heel heftigs te zijn, zoals ik dat wel heb beleefd. Het is bij mij duidelijk aan te wijzen waar het mis is gegaan: het overlijden van mijn vader (toen Simon 15 was, red.) en een jaar later die nieuwjaarsbrand (in café Het Hemeltje, red.). Ik leerde dat ik als gevolg van die heftige dingen heb geleerd mijn gevoel af te sluiten - dat is heel handig als heftige dingen je overkomen, maar onhandig als mooie dingen je overkomen. Dan word je een beetje afgevlakt.”

Pellen

Het traject is nog gaande. ,,Ik denk dat daardoor ook de interesse is gewekt voor meditatie. Je gaat op zoek. Wie ben ik? Mijn hele identiteit is gevormd door die twee heftige dingen. Dan ga je pellen, wie zou ik zijn zonder dat schild? Ik vind dat heel interessant. Zij (de therapeut, red.) weet mij wel te raken. Sessies bij haar gaan heel diep, ik kom tot heel diep weggestopt verdriet. Het is niet altijd heel fijn, maar het is wel de weg om het te verwerken.”

Keizer had vooraf zijn bedenkingen bij het gesprek met Van Poorten. ,,Jij kan gasten op hun gemak stellen en dat ze heel open zijn, dat is mooi. Maar ik weet ook wat zoiets teweeg kan brengen op de nieuwssites. Toch is het goed om open te zijn, anders blijft het zo in de taboesfeer hangen.”

