Simon Zijlemans reageert op stoppen van tv-flop VTBL: ‘Gewoon helemaal zuur’

‘Ok, dat was dus ff gewoon de telefoon wegleggen dit weekend’, twittert Zijlemans in reactie op het nieuws. ‘You win some, you lose some, live and learn, vallen en opstaan, blablabla. Maar onderaan streep natuurlijk gewoon helemaal zuur.’



Een positieve noot ‘in deze rollercoaster van een maand’ is volgens de presentator dat het proces wel ‘extreem leerzaam’ is geweest. Zijlemans besluit met een bedankje aan ‘al die mensen achter de schermen en naast me aan de desk die er allemaal snoeihard voor gewerkt hebben de afgelopen weken. En liefde voor iedereen die met mooie, bemoedigende woorden kwam. Dat is tegenwoordig zeldzamer dan ik zou willen.’



Al in de eerste uitzendweek zakten de kijkcijfers van VTBL finaal door de hoeven. Zo stemden op de aftrap van het programma 126.000 mensen af. De tweede aflevering wist slechts 89.000 vast te houden. Daarna stortte de show dus nog verder in. Zijlemans zou de presentatie afwisselen met Frank Evenblij, maar het programma was al gestopt voordat hij aan die klus kon beginnen.