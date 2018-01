Simone Kleinsma: Deze is voor Guus

De prijs betekende voor Simone Kleinsma (59) een emotioneel moment in de show. Kleinsma verloor vlak voor de repetities haar echtgenoot Guus Verstraete, maar speelde de rol van Annie M.G. Schmidt toch. Ze droeg haar prijs op aan haar man en zei ,,Het was een bizar jaar waarin diep verdriet werd afgewisseld met, gek genoeg, ook vreugde.’’ Daarna bedankte Annie M.G. Schmidt zelf. ,,Ik heb net als Annie moeten vechten. Ze heeft me geleerd met verdriet om te gaan en daarbij, heel belangrijk, de humor niet te verliezen.’’ De voorstelling over het leven van de kinderboekenschrijfster was volgens de jury toch al beste Grote Musical van het afgelopen jaar. Daarmee versloeg Annie M.G. Schmidt (‘Een lofzang op de musical zelf,’ aldus de jury) de concurrenten De Maratho n en Fiddler on the Roof . De beste mannelijke hoofdrolspeler was wel afkomstig uit laatstgenoemde klassieker, die deze herfst voor de derde keer op het Nederlandse toneel kwam. De eerste uitvoering van de rol van Tevye, in 1967 door Lex Goudsmit, gold als lang als de standaard, maar Thomas Acda (50) zette zijn geheel eigen versie neer en kreeg voor zijn musicaldebuut meteen een Musical Award. Hij werd samen met zijn schrijfpartner David Middelhoff ook onderscheiden voor de liedjes die hij maakte voor de musicalversie van De Marathon. De AD Publieksprijs voor populairste musical ging naar The Lion King . Producent Albert Verlinde reageerde euforisch en overschreed met zijn dankwoord aan het ‘lieve publiek’ ruimschoots de toegestane termijn tijdens het gala in het Scheveningse Circustheater.

Prijzen

Voor Marjolein Touw (55) was de prijs voor haar bijrol in Annie M.G. Schmidt haar derde musical award uit haar loopbaan: ,,Maar iedere keer ben ik weer zo verbaasd als ik hem in mijn handen heb.’’ Haar mannelijke evenknie werd Han Oldigs, die werd bekroond voor zijn spel in de musical My Fair Lady.



Tot het grootste talent van musicalland werd Jacob de Groot verkozen. Hij speelt momenteel in Fiddler on the Roof, geregisseerd door Ruut Weissman. Die kon begin november, tot onvrede van zijn cast, niet bij de première van zijn eigen musical aanwezig zijn na beschuldigingen van seksuele intimidatie. De Groot noemde de affaire in zijn dankwoord niet rechtstreeks, maar hield wel een pleidooi tegen ‘iedereen die denkt zomaar de wijsheid in pacht te hebben’.



De prijzen voor de beste hoofdrolspelers in kleine musicals gingen naar Renée van Wijnberg (Liesbeth List, de musical) en Stanley Burleson, die de hoofdrol vertolkte in From Sammy with Love over het leven van Sammy Davis Junior. De Beste Kleine Musical werd De Grote Drie over de drie theaterdiva’s Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong.



On Your Feet, over het leven van zangeres Gloria Estefan met in de hoofdrollen Vajèn van den Bosch, Jim Bakkum en Tommie Christiaan, viel geheel buiten de reguliere juryprijzen. Wel kreeg de musical een vers ingevoerde prijs voor het ensemble, bestaand uit de zangers en dansers rondom de hoofdrollen.