Simone Kleinsma maakt derde seizoen van Klassiekers met Kleinsma

update Sorry tegen Meghan Markle lijkt te laat te komen voor Jeremy Clarkson: ‘Amazon stopt samenwer­king’

Columnist Jeremy Clarkson heeft zijn excuses aangeboden aan prins Harry en Meghan Markle voor een column die hij schreef in The Sun. Daarin vertelde hij onder meer dat hij Markle ‘haatte’. Op Instagram deelt hij een uitgebreid bericht waarin hij zegt dat hij achteraf ‘niet kon geloven dat hij dat had geschreven'.

18:57