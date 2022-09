Sinds Beau bij dit programma vertrokken is, is het geen schim meer van wat het ooit was

Met video Nanice (15) deed mee aan The Voice Kids (dat nooit is uitgezon­den): ‘Ik ga toch nog voor mijn droom’

Herkend worden op straat en leven van het zingen, dat is de droom van Nanice Michiels (15). De Nootdorpse deed mee aan The Voice Kids, maar of het grote publiek dat ooit te zien krijgt, is vanwege alle schandalen rondom The Voice zeer de vraag. Haar vrije tijd offerde ze echter niet voor niets op: ze werd door haar deelname gevraagd voor de verkiezing Talent van het Jaar. En die won ze.

31 augustus