Sinéad O'Connor opgegeven voor First Dates

‘Ha! Mijn dochter heeft net een aanmeldformulier voor First Dates voor me ingevuld’, aldus de 53-jarige zangeres, die de actie van haar dochter Roisin wel lijkt te waarderen.



De Nothing Compares 2U-zangeres is vier keer getrouwd geweest. Haar laatste huwelijk strandde in 2011 al na een paar dagen. Of Sinéad ook echt wordt uitgekozen om met iemand op een eerste blind date te gaan, is nog niet bekend.



Vorige week was in Nederland een speciale versie van First Dates te zien waarin BN'ers meededen.