Singer-songwriter Justin Townes Earle (38) overleden

Alfred van den Heuvel betrokken bij ernstig ongeluk, Film en musical gaan door

21 augustus De repetities en de première van de musical Een leven samen en de nieuwe Kameleon-film komen niet in gevaar door het auto-ongeluk van acteur Alfred van den Heuvel. Dat heeft de producent vandaag gemeld. Van den Heuvel ramde een vrachtwagen en sloeg twee keer over de kop. De 67-jarige acteur kwam wonder boven wonder met de schrik vrij.