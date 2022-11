Sinterklaas kampt met pietentekort: ‘Die kunnen we toch niet missen?’

Tweede seizoen van The Tribute - battle of the bands bij SBS 6, concert in Ziggo Dome

SBS 6 geeft het programma The Tribute - battle of the bands een tweede seizoen. De muziekcompetitie onder leiding van Gerard Ekdom was begin dit jaar een bescheiden kijkcijferhitje. In het nieuwe jaar maken weer vier tributebands kans op een concert in de Ziggo Dome.

14 november