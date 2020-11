Sinterklaasjournaal telt af naar geheime intocht Sint

Het is ieder jaar weer afwachten welke obstakels Sinterklaas en zijn pieten tegenkomen op weg naar pakjesavond, maar vanaf maandag kunnen de avonturen weer dagelijks gevolgd worden in een nieuwe reeks van het Sinterklaasjournaal. De eerste aflevering van het twintigste seizoen wordt om 18.00 uur op NPO 3 uitgezonden.

De verhaallijn blijft ook dit jaar weer onbekend, het gaat immers om een journaal en het nieuws dat daarin gebracht wordt is toch iedere dag weer niet te voorspellen. Het enige tipje van de sluier dat de NTR kan geven is dat het journaal “de belevenissen van Sinterklaas en zijn pieten op weg naar Nederland en in aanloop naar pakjesavond” volgt.

Het Sinterklaasjournaal is alweer toe aan het twintigste seizoen. De allereerste aflevering werd uitgezonden op 14 november 2001. Bij de aftrap van vorig jaar waren er voor het eerst in de geschiedenis van het programma alleen maar roetveegpieten te zien. De NTR is sinds 2014 al bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen. De eerste aflevering van het journaal werd op maandag 11 november uitgezonden en trok 874.000 kijkers, bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het jaar daarvoor begon het Sinterklaasjournaal nog met bijna 1,2 miljoen kijkers.

Intocht

Het journaal begint vijf dagen voordat de Sint ons land weer aandoet. Waar hij dat zaterdag 14 november zal gaan doen is echter niet bekend. Pakjesboot 12 zal op een geheime locatie aanmeren. Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom. ,,Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is”, liet de NTR eerder al weten.

De intocht is wel gewoon op tv te zien. De uitzending begint om 12.00 uur op NPO 3. Vorig jaar trok deze ruim 1,7 miljoen kijkers. De Sint en zijn pieten kwamen toen per stoomtrein aan in Apeldoorn. Het Apeldoorns Kanaal bleek namelijk te klein om er met de stoomboot doorheen te varen.