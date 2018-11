Sinterklaasjournaal trapt direct af met blije roetveegpieten

Presentatrice Dieuwertje Blok legde het eerste contact met de Stoomboot, die koers moet zetten naar Zaanstad maar nog helemaal niet vertrokken is omdat de Sint nog niet aan boord is. Op de boot is Hoofdpiet ondertussen druk met het geven van instructies aan de nieuwe enthousiaste Pieten.



,,Er zijn voor nieuwe Pieten duidelijke regels. De eerste: echte Pieten maken iedereen blij met cadeautjes’', zei hij. ,,Pieten zijn altijd heel aardig voor iedereen, en vooral voor Dieuwertje! Als derde: Pieten doen altijd wat de Hoofdpiet zegt. Is dat duidelijk?’', ging het verder.