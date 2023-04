Sir Tim Rice komt naar Nederland voor wereldpremière nieuwe Aida

De 78-jarige Brit was de afgelopen decennia verantwoordelijk voor de teksten van musicalhits als Aida, Aladdin, The Lion King, Jesus Christ Superstar en Evita. Hij heeft onder meer drie Tony Awards, drie Oscars en vijf Grammy Awards in de kast staan. Rice zal zondag aanwezig zijn in het Circustheater in Scheveningen waar de wereldpremière plaatsvindt. Mogelijk komt Sir Elton John, die de muziek van Aida componeerde, ook naar Nederland. Stage Entertainment wilde hier woensdag niets over zeggen.

De nieuwe versie van Aida is een update van de bekende, bekroonde voorstelling over de liefde tussen een Egyptische kapitein en een Nubische prinses. Opvallend is dat in de productie alleen maar acteurs en dansers van kleur te zien zullen zijn. De hoofdrollen in deze Nederlandse versie worden gespeeld door Gaia Aikman, Naidjim Severina en April Darby.

De musical was tussen 2001 en 2003 bijna twee jaar lang te zien in het Circustheater. Het spektakelstuk was toen een groot succes. Tijdens 648 voorstellingen zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de voorstelling met in de hoofdrollen onder anderen Carolina Dijkhuizen, René van Kooten en Antje Monteiro.

Volledig scherm Naidjim Severina en Gaia Aikman tijdens de repetities © Brunopress

