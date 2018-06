'Sjoemelfiscalist': Ik heb Headhunterz niet aangezet tot belastingfraude

Financieel adviseur Frank B. heeft zijn vroegere cliënt, de Nederlandse dj Headhunterz nooit aangezet tot belastingfraude. Dat zei B.'s advocate Annabel Vissers vanmiddag voor de rechtbank in Amsterdam. De internationaal vermaarde dj had de fiscalist daar gedagvaard vanwege de enorme financiële schade die hij zou hebben geleden door adviezen van de B.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) viel in maart het kantoor en de woning van B. binnen. Aanleiding was de verdenking dat hij Nederlandse muzieksterren - onder wie dj's - op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen om belasting te ontduiken. Een van hen was de 32-jarige Willem Rebergen, bekend als Headhunterz. Die wil tonnen schadevergoeding zien van B. en twee van diens voormalige werkgevers.

De fiscalist zou de internationaal werkende Rebergen onder meer een Cypriotische vennootschap hebben laten oprichten om inkomsten buiten het zicht van de Nederlandse fiscus te houden. ,,Daarbij moesten de banden met Nederland zoveel mogelijk worden doorgesneden om de indruk te wekken dat hij hier niet meer woonde", aldus advocaat Jurriaan Zee van de dj. Die was zelf voor een optreden in Wenen.

Bijna geruïneerd

B. ontkent alle beschuldigingen. Volgens zijn advocaat Vissers heeft hij Rebergen gewezen op de fiscale voordelen van emigratie en voelde de dj daar aanvankelijk ook voor. ,,Het advies was inhoudelijk goed en in strijd met geen enkele wet, evenmin als de daartoe opgerichte constructie dat was. Dat Rebergen het advies niet opvolgde en in Nederland bleef, staat daar los van." Ook een van B.'s vroegere werkgevers onderstreepte dat van beroepsfouten of schending van de zorgplicht geen sprake is.

De fiscalist - bijna geruïneerd, sprak hij emotioneel - is nog niet gehoord door de FIOD. Volgens zijn raadsvrouw blijkt uit stukken van justitie dat die in actie is gekomen nadat Rebergen en zijn tweede advocaat Oktay Düzgün daar zelf over B. hadden verteld. Düzgün noemde dat vandaag onzin. Hij zei ook dat Rebergen nooit heeft willen emigreren. De dj stopte zelf de samenwerking met B. en stapte daarna naar de fiscus. De gesprekken over naheffingen - onderdeel van de schade, aldus Düzgün - lopen nog. De rechtbank doet 15 augustus in de zaak B. en Headhunterz.

Linda de Mol

Niet alleen Headhunterz werkte overigens samen met de onder vuur liggende fiscalist. Tot zijn klantenkring behoren ook ettelijke BN'ers, zoals de dj Afrojack, zijn collega Tiësto en RTL4-coryfee Linda de Mol. De Mol reageerde geschokt toen bekend werd dat de FIOD een inval bij B. had gedaan. In een korte schriftelijke verklaring die De Mol gaf aan zakenblad Quote stelde de presentatrice 'in shock' te zijn. ,,Frank B. doet al meer dan 25 jaar mijn financiële zaken, overigens zonder welke buitenlandse constructie dan ook'', aldus De Mol in haar reactie. ,,Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn.''