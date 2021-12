Sky Radio: ruim 6,1 miljoen luisteraars tijdens kerstperiode

update/video Amerikaan­se jury: Ghislaine Maxwell schuldig aan ronselen slachtof­fers Epstein

Ghislaine Maxwell (60) is in de rechtbank van New York schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten in het misbruikproces tegen haar. De jury acht bewezen dat Maxwell tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein. De vrouw gaat in hoger beroep.

