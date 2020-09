Sky Radio tuigt kerstradio nu al op

video Bijna 6,5 miljoen mensen zien hoestende Irma bij persconfe­ren­tie Rutte & De Jonge

7:59 Minister-president Mark Rutte kondigde gisteravond strengere corona-maatregelen aan tijdens een speciale persconferentie, die door 6,4 miljoen mensen bekeken werd. Op social media ging het daarentegen vooral over een heel ander onderwerp. Gebarentolk Irma Sluis, die inmiddels een landelijke bekendheid is geworden, moest tot twee keer toe hoesten. Dat ze dat in haar hand deed, schoot bij twitteraars in het verkeerde keelgat, figuurlijk uiteraard.