Slaapgebrek dwingt ‘zombie’ Katja Schuurman tot strikte slaaptraining baby Coco

Katja en Freek werden op 8 augustus in de vroege ochtend de trotse ouders van Coco Loulou. ,,Ze is betoverend’', gaf La Schuurman diezelfde dag nog toe. Aan de zwangerschap was een lang traject vooraf gegaan, maar de wens om Sammie (9), die Katja kreeg met Thijs Römer, een broertje of zusje te geven, was sterk.

,,Als we haar lieve, mooie, vrolijke snuitje zien, knallen we uit elkaar van geluk’’, concludeert Katja vier maanden later op Instagram over haar tweede dochter. Toch is er ook een dikke ‘maar’ nu voeden, slapen en spelen ‘op verzoek’ van hun meisje na ontelbaar doorwaakte nachten heel zwaar wordt. Katja en Freek besloten zich in te lezen en vrienden te raadplegen. ,,Wat zo fijn is: ze zeggen allemaal iets anders! Dus, het plan is als volgt: ze gaat naar haar eigen bedje en niet meer tussen ons in.’’

Ondanks dat Katja, die zichzelf omschrijft als ‘een zombie’, het fijn vindt dat Coco in haar bed slaapt, zit er niets anders op. Haar baby ritme bieden, gaat tegen haar eigen natuur in. ,,Er wordt gevoed volgens planning en geslapen met regelmaat. We zien niet uit naar de overgangsfase, maar de belofte van ‘s nachts weer eens slapen en overdag fit zijn geeft moed.’'

Het zoeken naar rust en regelmaat met een jonge baby thuis is voor veel ouders een bekend probleem. Sommige baby’s kunnen goed met onregelmatigheid omgaan, maar voor veel kleintjes werkt een voorspelbare dag goed. Katja kan in ieder geval rekenen op de steun van haar familie. ‘Gaat lukken lieverd. Grote liefde kent soms pijn. Opvoeden zonder pijn lijkt me niet mogelijk. Op de liefde!’, reageert haar vader Wim. Zusjelief Birgit laat weten dat ze Coco vooral ‘knap’ vindt.’Rust, ritme regelmaat past zo niet bij jullie’, schrijft presentatrice Bridget Maasland met een glimlach. Volgens Dennis van der Geest is het een kwestie van doorzetten. ‘Paar jaartjes’, aldus de presentator.

