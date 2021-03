Slachtoffer (12) van Wahib lastiggevallen op sociale media: ‘Dit richt nog meer schade aan’

Voi­ce-ta­lent Hanin mogelijk uitgezet: ‘Dacht dat ik haar nooit meer zou zien’

27 maart De Syrische zangeres Hanin Al Kadamani (18), die afgelopen seizoen indruk maakte in The voice of Holland en vanavond nog een gastoptreden gaf, dreigt naar verluidt uitgezet te worden. Haar aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen, vertelden Martijn Krabbé en deelnemer Dani van Velthoven bij Beau.