Slachtoffers Voice-schandaal: ‘Pijnlijk dat er nog maar één zaak over is’

,,Het wachten op duidelijkheid is slopend”, stelt Sébas Diekstra, de advocaat die slachtoffers bijstaat. ,,Het is pijnlijk en frustrerend dat er nu nog maar één zaak over is die direct gerelateerd is aan The Voice.”

Die zaak betreft Nienke Wijnhoven, de enige oud-kandidate die met naam en gezicht naar voren stapte. De voormalig deelneemster (seizoen 2017-18) vertelde haar verhaal in de talkshow Beau en deed tweemaal aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag, tegen bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. De laatste zaak werd in november geseponeerd. ,,Dat heeft veel met een aantal slachtoffers gedaan. Er is veel frustratie.”

Nienke Wijnhoven kreeg aanvankelijk veel bijval toen ze haar verhaal deed, maar ze ontving ook vervelende opmerkingen. Ze laat weten dat ze het plezier in de muziek weer probeert terug te vinden. Dat het goed met haar gaat, maar dat dat wel even heeft geduurd. Hoe gek het ook klinkt: ze vroeg zich af of mensen háár iets kwalijk namen. Op aanraden van de zedenpolitie ging ze in therapie en schudde ze de onzekerheid van zich af.

Spijt van haar openheid en aangiftes heeft ze niet, al zoekt ze wel erkenning. Haar grote angst: dat Rietbergen straks niet wordt vervolgd en veel mensen denken: dan zal het ook wel niet gebeurd zijn. Ze betreurt het feit dat geen van de Voice-slachtoffers die in de Boos-uitzending voorkwamen, aangifte heeft gedaan.

Quote Het meest positieve effect van het Voi­ce-schan­daal is de verlaging van de drempel om hulp te zoeken Roy Heerkens, Slachtofferhulp Nederland

Hoe het met de slachtoffers in de bewuste uitzending gaat, is niet duidelijk. BNNVara doet daar desgevraagd geen mededelingen over.

Slachtofferhulp Nederland is opener. ,,Bij ons zijn vorig jaar na de berichtgeving over The Voice 25 procent meer meldingen binnengekomen”, aldus woordvoerder Roy Heerkens. ,,In die week kregen we zelfs honderden telefoontjes van slachtoffers van seksueel misbruik. Eén of twee Voice-gerelateerd, de rest van de gevallen had plaatsgevonden binnen de familie, vriendengroepen, het werk, de sportclub of elders. Daarbij waren er grofweg twee groepen. De eerste bestaat uit melders die in het verleden te maken hebben gehad met seksueel geweld en opnieuw werden getriggerd door de media-aandacht. De andere groep betreft de slachtoffers die zich voor het eerst melden.”

Als het gaat om seksueel geweld doet het overgrote deel overigens geen aangifte. ,,Schuld en schaamte spelen een rol, de bewijsvoering is vaak lastig, zeker als het voorval langer geleden heeft plaatsgevonden’’, zegt Heerkens. ,,Het meest positieve effect van het Voice-schandaal is de verlaging van de drempel om hulp te zoeken. Voor de groep slachtoffers die last kreeg van herbelevingen is het effect niet positief. En het leidt ook af van het grotere probleem, want het meeste seksueel geweld speelt zich af binnen familie- en vriendenkringen. Daar vallen veruit de meeste slachtoffers.”

