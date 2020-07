Slachtoffers Weinstein maken bezwaar tegen miljoenenschikking

Linda in bikini op cover: ‘Ik voel me dik en lelijk op dit soort foto’s’

13 juli Na veertien jaar staat Linda de Mol (55) weer in bikini op de cover van haar eigen blad Linda. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Voor het themanummer over body positivity wilde hoofdredacteur Karin Swerink graag Linda in badkleding op de cover. Ze twijfelde, maar: ‘Mijn dochter zei: ‘Doen, mam!’