Slanke Acda zakt door kruk en Rox wordt verrast door haar zoon

Video Zo verovert kleuterhit Baby Shark de wereld

11:32 Voor ouders met jonge kinderen is het noemen van de titel waarschijnlijk al voldoende om het deuntje weer voor uren in het hoofd te hebben. Baby Shark is een van de populairste liedjes van dit moment. Kassa voor de bedrijven achter de kleuterhit, die al 2,2 miljard (!) keer werd bekeken op YouTube.