Slappe lach om slapstick: ‘Even een uur niet bezig zijn met het gezeik om je heen’

Een zeldzaamheid in dit jaar: een vrouwelijke theaterbezoeker die bijna stikt van het lachen. Ze vindt de slapstickvoorstelling op het podium zo grappig – acteurs die vallen van ladders, tegen elkaar aan lopen, dat werk – dat ze een ruim uur hinnikt van het lachen. Sterker, iedereen buldert mee, in theater Aan de Slinger in Houten. Ook hier zitten maar dertig bezoekers. Maar wie zijn ogen sluit – heel even maar, voor je het weet heb je weer een buiteling op het podium gemist – heeft even het gevoel in een dampende, volle theaterzaal te zitten.