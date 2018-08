Talpa trekt geen conclusies uit slechte kijkcijfers House of Talent

De kijkcijfers van het nieuwe SBS 6-programma House of Talent , inmiddels twee afleveringen op weg, zijn met een gemiddelde van 176.000 kijkers niet overweldigend. Maar conclusies willen ze bij producent Talpa nog lang niet trekken. ,,Een belangrijk onderdeel van het format is dat de fanbase moet groeien. En het marktaandeel is wél gestegen."

Bij een bezoek aan het met camera's volgehangen verblijf van House of Talent is één ding overduidelijk: producent Talpa heeft kosten noch moeite gespaard. Het pand in het centrum van Hilversum is uitgerust met alles wat je als beginnend artiest ook maar nodig dreigt te hebben.

De vier mannen en vier vrouwen hebben tijdens hun permanente verblijf (ze kunnen het huis niet zomaar uit) onder meer de beschikking over een eigen opnamestudio, een immens theater, een repetitieruimte met tientallen instrumenten, vergaderruimtes, een social media room, slaapkamers, een designkeuken en wc's met verwarmde wc-brillen. Alles om hen zo comfortabel mogelijk aan een succesvolle muziekcarrière te helpen, want dat is het doel van het programma. Twee aangestelde managers (Daan van Rijsbergen en Leontine Mourits) en een hoop doorzettingsvermogen moeten de rest doen.

Het zeer luxueuze verblijf en de tientallen camera's geven een Big Brother- of Utopia-achtig gevoel. Maar House of Talent zit anders in elkaar. Hier geen livestreams die 24/7 bekeken kunnen worden, maar de hele uitzending, korte fragmenten op YouTube en Instagram, en elke dag om 19.00 uur een gecomprimeerde aflevering van de dagelijkse beslommeringen van de deelnemers op televisie.

Het crossmediale aspect is belangrijk, vindt Talpa. ,,House of Talent is méér dan alleen tv. De uitzendingen op YouTube, op TV-538 en op alle social media-kanalen zijn voor ons net zo belangrijk. Het totaal van wat daar gebeurt, dat is ons bereik", reageert woordvoerder Thomas Loudon op de tegenvallende cijfers. ,,Een daling van absolute kijkcijfers (187.000 voor aflevering 1, en 165.000 voor aflevering 2) zegt daar erg weinig over."

Daarnaast geeft hij aan dat het marktaandeel (het percentage mensen in de doelgroep dat kijkt) in de leeftijd van 20 tot 54 jaar wél is gestegen; van 5.3 procent in de eerste aflevering naar 6.1 procent in de tweede aflevering. ,,En dat is voor ons heel belangrijk." Talpa kijkt volgens Loudon ook in grote mate naar het bereik van het programma op andere kanalen. Toch laten de cijfers ook daar geen buitensporige resultaten zien. Met 41.000 views op YouTube en 21.000 Instagram-volgers kan er nog niet worden gesproken van een doorslaand social media-succes.

Nervositeit

Al met al is er volgens Loudon geen enkele reden tot nervositeit of bezorgdheid, al klinken er vanuit de redactie van het programma andere geluiden. ,,Waarom zou er nervositeit moeten zijn? Je moet niet alleen naar de absolute getallen kijken, er is veel meer dan dat. Er gaat nog zo veel gebeuren. We hebben een brede blik, en we gaan nu nog geen conclusies trekken."

Loudon doelt hiermee op het reality-aspect van het programma, dat vandaag van start gaat. In de eerste twee afleveringen stond de selectie van de kandidaten centraal, vanaf vandaag wordt het meer een realityserie. De acht kandidaten worden 24 uur per dag gevolgd terwijl zij met hulp van hun manager werken aan hun muziekcarrière. ,,Dat zal een andere dynamiek teweeg gaan brengen. Het verhaal gaat nu pas beginnen, voor de deelnemers, maar ook voor de kijkers. We zijn ontzettend benieuwd, en kijken ernaar uit om te zien hoe het gaat lopen."

Van een eventueel vervroegd einde, mochten de cijfers blijven tegenvallen, wil de woordvoerder niet spreken. ,,Dat is wel héél erg op de feiten vooruitlopen." Ook voor veel van de kandidaten is dat niet te hopen. Deelnemer Samir, marinier van beroep, heeft een jaar lang onbetaald verlof opgenomen voor zijn deelname.

