Slechts kwestie van tijd tot deze 23-jarige acteur een Oscar wint

Zijn acteertalent staat buiten kijf. Iedereen die Timothée Chalamet in actie heeft gezien in films als Call Me By Your Name, Lady Bird, Beautiful Boy en A Rainy Day in New York kan er niet omheen: hier is een uitzonderlijk begaafde acteur aan het werk, ondanks zijn leeftijd van 23 jaar. Ook regisseur David Michód raakt niet over hem uitgesproken. Hij benaderde de Amerikaanse acteur voor de hoofdrol in zijn voor Netflix gemaakte koningsdrama The King om Henry IV te vertolken. Geen geringe opgave voor een Amerikaans acteur om een Britse legende te vertolken die al door tal van illustere voorgangers is gespeeld.



Het is tot nu toe de meest fysieke rol waar de New Yorker zijn tanden inzette. Op het slagveld bij Azincourt, die eindigde in een historische zege voor de Britten, hanteert Chalamet het zwaard met een souplesse en snelheid die de illusie oproept van een geboren leider van een leger. In werkelijkheid oogt Chalamet tamelijk smalletjes. Voor zijn rol als Henry V moest hij 12 kilo aankomen. Die zijn inmiddels verdwenen waardoor hij zo slank oogt als een den. Hij past daarmee perfect bij zijn huidige vriendin Lily-Rose Depp. Ook de 20-jarige dochter van Johnny Depp en diens ex Vanessa Paradis speelt inThe King. Zij vertolkt de rol van de Franse prinses Catharine van Valois.



In een paar jaar is de populariteit van Chalamet als een opgevoerde vuurpijl omhooggeschoten. Dat bleek deze week tijdens de wereldpremière van The King op het Filmfestival van Venetië waar hij, met Lily-Rose aan zijn zijde, hartstochtelijk op de rode loper werd toegejuicht door hysterische fans die al heel de dag, sommige zelfs sinds half vijf in de ochtend, op hem stonden te wachten. Geen enkele ster op het Lido - Meryl Streep, Brad Pitt of Joaquin Phoenix - kreeg deze week zo’n overenthousiast onthaal.