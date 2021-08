Slimste mens-finaliste krijgt komische rubriek in talkshow Khalid & Sophie

De nieuwe rubriek wordt een soort ‘klokhuis voor volwassenen’ genoemd. ,,Het is een combinatie van de Minuut van Ruud en de NOS op 3-filmpjes. Je zou het komedienieuws kunnen noemen,” zegt cabaretier Lisa Loeb, die ‘heel veel zin’ heeft in haar nieuwe rol. Loeb werd deze zomer ontdekt door het grote publiek na haar deelname aan kennisquiz De slimste mens. Vrijdag speelt ze de finale.

Opvolger

De rubriek is de opvolger van de Minuut van Ruud, een filmpje van zestig seconden waarin cabaretier Ruud Smulders op satirische wijze de actualiteit van de dag doornam. Smulders maakte dit twee seizoenen lang voor De Vooravond. Met het abrupte einde van deze talkshow moesten niet alleen presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer vertrekken, maar ook Smulders. De cabaretier betreurde het besluit van BNNVARA. ,,Ik ben ook niet dom. Als je de twee hoofdpersonen weghaalt, dan snap ik wel dat ook ik aan de beurt kan komen. Ontzettend jammer, want ik had me met deze Minuut nog verder kunnen ontwikkelen. Ik had nog honderd afleveringen kunnen maken. Ik had er ook zo’n lol in,” zei hij eerder tegen deze site.