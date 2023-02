Slimste mens-kandidaat Erik van Looy bijna halfblind: ‘Dacht dat er iets in mijn drankje zat’

Ruim 2,3 miljoen kijkers zagen hoe Erik Van Looy met een wit ooglapje stevig over zijn linkeroog geplakt, dinsdag in De slimste mens speelde tegen Maya van As (cabaretduo Vlamousse) en Annefleur Schipper (vaste tafelgast bij Khalid & Sophie). De kandidaat krijgt een speciale monitor voor zijn neus zodat hij de quizvragen met zijn gezonde rechteroog kan lezen.

Van Looy, die duidelijk de humor inziet van zijn piratenlook, vertelt hoe hij tijdens de opnames, eind november, plots vliegjes voor zijn ogen zag. ,,Met al die oude mensen in de studio keek ik daar niet direct van op”, grapt hij. Maar het bleek een serieus probleem. Het netvlies van de bekende Vlaming was gescheurd en had losgelaten. Hij moest onmiddellijk geopereerd worden. ,,’Kan dat niet een weekje later’, zei ik tegen de dokter. ‘Alleen als u uw zicht wil kwijtraken’, antwoordde hij. Tja, dat is ook zo wat.” Zo kwam het dat Van Looy al om 07.00 uur onder lokale verdoving (‘echt goed spul!’) op de operatietafel lag en een paar uur later alweer onderweg naar Hilversum was.

Van Looy is al negentien jaar presentator van de Belgische versie van De slimste mens en is zo dol op het spel dat hij zichzelf aanmeldde als kandidaat bij de Nederlandse variant. Grinnikend: ,,Philip Freriks noemde mij een held. Allez, een held? Eigenlijk ben ik een halvegare. Ik wilde per se doorspelen. Ik weet hoe erg het is als mensen op het laatste moment afzeggen. In België hadden we ooit een kandidaat met nierstenen, die lag meteen uit het spel. Ik mag dan nu geen presentator zijn, maar ik heb de reflex om als een moederkloek over dit programma te waken.” Overigens speelde hij niet alleen uit loyaliteit naar zijn Nederlandse collega’s. ,,Ik wil natuurlijk ook winnen! En de tv-maker in mij besefte: dit wordt leuke tv. Een Belg met één oog!”

Volledig scherm © privefoto De scheur in zijn netvlies ontstond waarschijnlijk in de week voor de tv-opnames toen de Vlaming met zijn broer op vakantie was in Dubai. ,,Daar heb je van die kunstmatig aangelegde stranden. Normaal is er amper een golfje te zien, maar die dag was er een woeste zee. Mijn broer waarschuwde nog dat ik er niet in moest gaan, maar dat moet ge nóóit tegen mij zeggen. Uiteraard sloeg er een golf in mijn oog.” Vanaf dat moment zag hij ‘vliegjes’ en ‘vlekjes’ die steeds groter werden. ,,Ik dacht dat er in de studio iets in mijn drankje was gedaan. In Nederland ben je nooit helemaal zeker”, zegt hij lachend. ,,Zoals zoveel dingen in het leven ging ik er vanuit dat het probleem zichzelf zou oplossen. Maar dat gaat tot ongeveer je veertigste levensjaar op.”

Bijna gestikt in hotdog

In de voorbije zestig jaar heeft de brokkenpiloot al zeker vijf bijna dood-ervaringen gehad, vertelt hij. Een auto-ongeluk, drie bijna verdrinkingen en een incidentje met een broodje hotdog. Laatstgenoemde gebeurtenis vond tijdens een vakantie in het Vlaamse Knokke plaats. ,,Ik nam een enorme hap. Eenmaal in de keel bleek het niet om een zacht broodje te gaan, maar om een hard broodje. Ik was echt aan het stikken. De mensen rond mij moesten lachen, omdat ze dachten dat ik een grap maakte. Ik word meestal geassocieerd met humor dus niemand kwam mij helpen. Uiteindelijk is het broodje eruit gesprongen. Allez, niet gesprongen, maar eruit gehoest. Dus wees voorzichtig met hotdogs. Maar ook met vreemde vlekjes voor je ogen”, haast hij zich te zeggen.

In de studio van De slimste mens kreeg de eenogige Belg een bed in zijn kleedkamer, mocht hij tussen de opnames willen rusten. Bij uitval - daar werd serieus rekening mee gehouden - zou er een andere kandidaat inspringen en lag Van Looy uit het spel. Dat wilde hij onder geen beding. De Vlaming had fanatiek geoefend door oude afleveringen te kijken. Ook had hij er net een seizoen ‘Slimste mens ter wereld’ in België opzitten. ,,De actuele kennis zat er dus fris in.” Inmiddels is zijn oog hersteld. ,,Hier in België word ik vaak geplaagd dat ik snel naar een rusthuis moet, maar als ik naar Philip Freriks en Maarten van Rossem, 78 en 79 jaar, kijk, kan ik nog jaaaaaaren mee.” Korte stilte. ,,Dat heb ik mijn baas ook meteen laten weten.”

